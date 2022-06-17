شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لثلاثي الزمالك استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثي التونسى حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمد عبد الغني لاعبو الزمالك لاختبار طبي اليوم استعدادا لمباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، فى ظل معاناتهم من إصابات قد تمنع مشاركتهم فى القمة، ويضع الجهازان الفني والطبي أولوية بالنسبة لمحمد عبد الغني الذي يعاني من إصابة منذ مباراة الداخلية فى ظل غياب محمود علاء عن المباراة للإيقاف، حيث وجد الجهاز الفني للفريق نفسه فى مأزق بالنسبة لخط الدفاع بسبب تلك الغيابات، وأصبحت مشاركة محمد عبد الغني ضرورة.

فيما أدي حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما، والموضوع من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وقام حازم والمثلوثي بأداء تدريبات تأهيلية مختلفة داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة أعضاء الجهاز الطبي للفريق ،وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائي ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.