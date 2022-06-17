شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ديانج قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعي من عدمه.

وعانى ديانج من إصابة عضلية حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة، وسيُحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية التي يخوضها المارد الأحمر استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء بعد غد، الأحد، في الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

واكتفى ديانج بخوض تدريبات تأهيلية الأيام الماضية ولم يُشارك فى المران الجماعي عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن ديانج سيكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة القمة.