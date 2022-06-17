شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس فكر قمصان مع الأهلي من بوابة إيسترن قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكف الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، على دراسة فريق الأهلي عبر آخر مباريات خاضها الفريق، وتحديدا مباراة إيسترن كومباني فى الدورى التى أدارها سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأحمر عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية الأخيرة للاعبى المنافس، على أن يعقد فيريرا محاضرة فنية فور الوصول لفندق المعسكر لشرح خطة مباراة القمة للاعبيه ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس عبر الفيديو.

فيما يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة خط الوسط فى مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، فى ظل غياب طارق حامد لخوضه برنامجا تأهيليا فى إسبانيا، حيث يقترب الثلاثي محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما من تمثيل وسط الزمالك فى مباراة القمة، وإن كان فيريرا يخشى من عدم جاهزية إمام عاشور الذى تعرض لإصابة فى معسكر المنتخب الماضي، ويفاضل فيريرا بين عبد الله جمعة وإسلام جابر للمشاركة في التشكيل الأساسي فى حال عدم جاهزية عاشور، مع وجود إمكانية الدفع بسيف فاروق جعفر حال رغبة فيريرا فى مفاجأة الأهلي.

أما بالنسبة للعقم التهديفي الذى يعاني منها خط الهجوم، فيرغب فيريرا فى إجراء تدوير بين الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري حال مشاركته أساسيا، خاصة أنه لم يصل القاهرة قادما من منتخب تونس حتى الساعات الأولي من صباح أمس، وفى حال عدم مشاركة الجزيرى أساسيا فسيكون عمر السعيد هو المهاجم الصريح.

ويبحث فيريرا إجراء تدوير فى مراكز لاعبي الهجوم بالزمالك خلال المباراة لخلخلة دفاع الأهلي وهروب اللاعبين من الرقابة المتوقعة وتحديدا بن شرقي وزيزو.