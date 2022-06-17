شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الإسماعيلى أمام المقاولون العرب قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الإسماعيلى ، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء تحت شعار "الجريحين"، حيث سقط الإسماعيلى أمام الزمالك فى آخر مبارياته بالدورى، بينما سقط المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويأمل حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلى، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث للتقدم أكثر فى جدول الدورى، حيث يحتل الدراويش المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات حتى لا يدخل الفريق في دوامة خطر الهبوط مجددا، مضيفا، أن مباراة المقاولون دائما ما تكون حافلة بالندية والإثارة ولكن الفريق تعهد على بذل أقصى ما لديهم داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ستؤدي لإحداث فارق بجدول المسابقة المحلية.

مباراة اليوم تشهد غياب عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا وحسن ياسين ومحمد بن خماسة لتعرضهم لإصابات مختلفة، بينما يتواجد عبد الرحمن مجدي فى قائمة الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا ومشاركته ستكون حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش.