شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا تجهز منتخب ناشئى السلة لكأس العالم فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب ناشئى السلة تحت 17 سنة، بقيادة عمرو أبو الخير، السفر إلى صربيا 23 من الشهر الجارى لإقامة معسكر خارجى يستمر حتى 29 فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 2 إلى 9 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر 4 مباريات ودية، منها اثنتان أمام المنتخب الصربي ومثلها مع الأندية الصربية، على أن يتوجه المنتخب لإسبانيا 29 يونيو استعدادا لانطلاق المونديال.

وكان اتحاد السلة قد اختار إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا لبعثة المنتخب، المقرر مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام فى إسبانيا تحت 17 سنة فى الفترة من 2 إلى 10 يوليو.

من ناحية أخرى، يتولى محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد رئاسة بعثة منتخب الناشئات تحت 17 سنة المقرر مشاركتها بكأس العالم بالمجر.