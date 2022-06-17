الامارات | خيول الإمارات تدافع عن لقب "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" في ختام "رويال آسكوت"

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تدافع عن لقب "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" في ختام "رويال آسكوت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع ملاك خيول الدولة بخمسة من صفوة جياد مسافة 1200 متر عشبي، بطموح الدفاع عن اللقب الإماراتي في سباق "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" المخصص لخيول "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يجري غداً السبت في ختام مهرجان "رويال آسكوت" الملكي البريطاني العريق، المقامة منذ الثلاثاء الماضي في نسخته 311، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويعول ممثلي الإمارات في الحفاظ على لقب العام الماضي المسجل باسم "دريمز أوف دريم" المملوك لسعيد سهيل، على كل من ثنائي فريق "غودولفين" العالمي الجوادين "نافال كراون" و"كريتف فورس" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، على أن تحمل ثالث المشاركات شعار الجواد "إماراتي أنا" المملوك للشيخ محمد عبيد آل مكتوم وإشراف المدرب كيفين راي، وليتكل فريق "شادويل" في حظوظه بالمنافسة على القب على "منزال" بإشراف المدرب أوين بوراس، ولتسجل أخر المشاركة الإماراتية مع الفرس "أم كلثوم" المملوكة لسعيد بن محمد القاسمي وأشراف المدرب ريتشارد فاهي.

وتتجدد مواجهة ثنائي غودولفين "كريتف فورس" و"نافال كراون" للمرة الثانية في "رويال آسكوت"، بعد أن حلا في نسخة العام الماضي بالمركزين الأول والثاني في سباق "جيرسي ستيكس" لخيول "جروب3"، قبل أن يرتقي الجوادين المنيسبين للفحل "دوباوي" إلى مستويات أعلى، بتحقيق "كريتف فورس" أكتوبر الماضي الفوز في سباق "بريتيش شامبيون سبرينت" المخصص لخيول "جروب1" الذي جرى على ذات مضمار "أسكوت".

بدوره، استطاع "نافال كراون" في تحطيم الرقم القياسي لمضمار ميدان على مسافة سبعة فيرلونغ "1400 متر" في ظهوره الأول في موسم "كرنفال كأس دبي العالمي" حين توج مطلع العام الجاري بلقب سباق "قلعة الفهيدي" لخيول "جروب2"، قبل أن يكتفي بمركز رابع في أول مشاركة له على مسافة 1200 متر في سباق "القوز سبرينت" لخيول "جروب1" في أمسية كأس دبي العالمي" مارس الماضي.

ويدشن "إماراتي أنا" في "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" موسمه في السباقات البريطانية بطموح العودة إلى الانتصارات في سباقات الفئة الأولى، بعد أن انهى موسمه العام الماضي في إنجلترا بانتصارٍ باهر في "كأس بيتفير سبرينت ستيكس" لخيول "جروب1" والذي جرى في شهر سبتمبر على مضمار "هايدوك".

ويستند "متزال" في حظوظه بالمنافسة على اللقب، على قدراته الاندفاعية التي قادته إلى الحلول في المراكز الثلاثة الأولى في ستة من مشاركته السبعة بعالم السباقات، من ضمنها انتصارين جاءا على المضامير البريطانية وعلى ذات مسافة 1200 متر، جاء أولها أغسطس العام الماضي على مضمار "سالزبوري"، واتبعه بعد أسبوعين بالفوز على مضمار "يورك".

وتتطلع الفرس "أم كلثوم" في "رويال آسكوت" إلى تسجيل انتصارها الثاني على التوالي لهذا الموسم، والرابع في مسيرتها المقتصرة على سبعة مشاركات، بعد أن استهلت موسمها البريطاني، بفوز مستحق أبريل الماضي على مضمار "نيوماركت" العريق.

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