الامارات | ماني يعود إلى قريته وملاعب الوحل.. "هنا بدأ كل شيء"! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يعود إلى قريته وملاعب الوحل.. "هنا بدأ كل شيء"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي فيديو يظهر خلاله في ملعب من الوحل خلال مشاركته في مباراة داخل القرية التي شهدت طفولته في السنغال.

وانضم إلى مانس مهاجم نيوكاسل السابق بابيس سيسي، ومهاجم ليفربول السابق الحاج ضيوف بالإضافة إلى زميله الدولي مباي دياني والنجم البنيني ديزيه سيجبي.

وأرفق ماني الفيديو بتعليق قال فيه: "العودة إلى الأساس بمباراة احتفالية على ملعب بامبالي حيث بدأ كل شيء! شكراً جزيلاً لإخواني بابيس سيسي ومباي دياني وديزيه سيجبي وبدون أن أنسى قدوتي مدى الحياة الحاج ضيوف".

يذكر أن ماني بات قريب من مغادرة ليفربول متجهاً إلى بايرن ميونيخ الألماني الذي يرغب في الحصول على خدماته الموسم الحالي على الرغم من بقاء موسم في عقد اللاعب السنغالي مع ليفربول.

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