«حاول ثانية المرة القادمة».. لاعب ريال مدريد يكشف: كيف سخر مودريتش من محمد صلاح بعد نهائي أوروبا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف اللاعب البرازيلي رودريجو، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن تأثير التصريحات التي كان قد أدلى بها نجم ليفربول محمد صلاح قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد توّج بلقب دوري الأبطال الأوروبي على حساب ليفربول بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت في الـ 28 من مايو الماضي على ملعب فرنسا في سان دوني.

وعبر بودكاست podpha، تحدث رودريجو عن كواليس ما حدث بين لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد ومحمد صلاح عقب انتهاء المباراة.

وعلّق رودريجو على تصريحات محمد صلاح قبل المباراة، حيث قال: "تأكد من أن كلماتك حلوة وناعمة في حال اضطررت إلى ابتلاعها في يوم من الأيام، كما يقول المثل الشائع، حسنًا لم تكن تصريحات مو لطيفة جدًا، وعليه الآن تحملها".

وأضاف: "عندما يستفزك رجل ما، فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط حتى تسخر منه، في التدريبات قلنا تعال صلاح، تعال صلاح، كان الأمر يدور في رؤوسنا بالفعل، علينا أن نفوز ثم نسخر منه".

وتابع بجناح ريال مدريد: "بعد نهاية المباراة، لاعبو ريال مدريد قاموا بعمل ممر لفريق ليفربول، محمد صلاح كان يمر حزيناً مطأطأ الرأس، مودريتش نظر إليه وقال شكراً لك صلاح، حاول ثانية في المرة القادمة".

يشار إلى أن محمد صلاح تحدث عن رغبته في الثأر من هزيمته أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخرج عدد من لاعبي الميرنجي على رأسهم كارفخال وفالفيردي للرد عليه.