شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم، الجمعة، قبل مباراة القمة بـ48 ساعة لتحضير لاعبيه جيدا لديربي القاهرة، التى يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتي يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. خوسيه مونويرا حكماً لقمة الأهلى والزمالك خوسيه مونويرا حكماً لقمة الأهلى والزمالك واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز. مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام وأكدت رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.