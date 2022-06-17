شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما أدى أمس جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش فى بداية التحضيرات لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام.
وتواجد بيرسي تاو أمس فى ملعب التتش بعد انتهاء مهمته مع منتخب جنوب أفريقيا والعودة للقاهرة.
وواصل الأهلي تدريباته دون راحة؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل، وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومبانى تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة.
وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي و السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري الممتاز.