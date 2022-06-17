شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما أدى أمس جلسة فى «الجيم» على ‏هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش فى بداية التحضيرات لمباراة الزمالك، المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام.

وتواجد بيرسي تاو أمس فى ملعب التتش بعد انتهاء مهمته مع منتخب جنوب أفريقيا والعودة للقاهرة.‏

وواصل الأهلي تدريباته دون راحة؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل، وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومبانى تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، ‏فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد الأهلي ‏و‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز.