شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرجئ ملف الصفقات الصيفية بسبب المدرب الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ مسئولو النادي الأهلي حسم ملف الصفقات الجديدة في الوقت الراهن، انتظارا لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، في ظل انشغال إدارة الأهلي بالتحضير للتعاقد مع مدير فني أجني على أعلى مستوى لتولي قيادة النسور الحمر في الفترة المقبلة.

وتأتي رغبة مسئولي الأهلي في إرجاء ملف الصفقات الجديدة انتظارا لتحديد هوية المدير الفني الجديد ومن ثم الانتظار لاستطلاع رأيه بشأن الصفقات الجديدة التي سيتم حسمها قبل نهاية الموسم الحالي، من أجل سد العجز في المراكز التي يحتاجها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إبرام عدة صفقات.

ويرجئ مسئولو النادي الأهلي ملف الصفقات الجديدة وحسم مصير اللاعبين العائدين للقلعة الحمراء أو الراحلين لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل رغبة الإدارة في إطلاع المدرب الجديد على كل الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول، باعتبار أنها من الأمور التي يرغب الجهاز الفني الجديد في المساهمة بها ورسم خطة التدعيم في الموسم المقبل.

وتلقى مسئولو النادى الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالثنائى البرازيلى بريكليس تشاموسكا المدير الفنى السابق للهلال والشباب السعوديين وفلادان ميلويفيتش المدير الفنى السابق للأهلى السعودى، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الفترة القادمة، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي من قبل إدارة الأهلي.

ويبحث مسئولو الأهلي السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب من أجل اختبار خليفة موسيماني في تدريب الفريق الأحمر، بعدما أسند مسئولية القيادة الفنية لسامي قمصان بشكل مؤقت لحين إعلان هوية المدرب الأجنبي الجديد.

وقاد تشاموسكا تدريب العديد من الفرق العربية مثل الهلال والشباب والاتفاق والفيصلي السعوديين والعربي والجيش والغرافة القطريين.

ومن أبرز الفرق التي تولى تدريبها فلادان ميلويفيتش الاتفاق والأهلي السعوديين والنجم الأحمر الصربي وآيك أثينا اليوناني.