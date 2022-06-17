الامارات | حقيقة اعتذار كيروش عن العودة لمنتخب مصر.. وموقف كوبر بعد إقالة جلال

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اعتذار كيروش عن العودة لمنتخب مصر.. وموقف كوبر بعد إقالة جلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام عن أسئلة كثيرة تدور في الشارع الرياضي أبرزها ما تردد عن عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب المصري من جديد على الرغم من فسخ عقده بالتراضي عقب الفشل في بلوغ كأس العالم "قطر 2022"، والتعاقد مع المدرب الوطني إيهاب جلال الذي سرعان ما تمت إقالته بسبب الهزيمة غير المتوقعة من أثيوبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا والخسارة الودية 1-4 أمام كوريا الجنوبية فضلاً عن المستوى المتواضع لمنتخب الفراعنة.

وقال حازم إمام في مؤتمر صحافي نشرت وقائعه وسائل الاعلام المصرية: "أحب كيروش وهو عمل شغل كبير في مدة قصيرة جدًا، وهو من المدربين المهمين الذين أتوا إلى مصر، ومن الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر".

وأكمل: "تواصلنا معه عبر حلمي مشهور وهو صديق عزيز له، وكان قريب منه أثناء كأس أمم إفريقيا".

وفيما إذا كان كيروش قد اعتذر عن تدريب منتخب مصر وإن كانت الأولوية له من أجل العودة، قال حازم إمام: "والله لم يعتذر كما يقال، ولم يعط إجابة قاطعة.. مصر كبيرة جدًا ومنتخب يتمناه أي مدير فني، والأصلح هو الذي سيتولى مسؤولية المنتخب".

وعن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي كان قاد مصر لمونديال "روسيا 2018"، قال: "هو فيه من كيروش الكثير جدًا، الانضباط والالتزام في المعسكر، وكل شيء متاح".

وعن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قال: "نريد مدربًا يتواجد لمدة 4 سنوات، طوال فترة المجلس، ولا أريد التعجل في اختيار المدير الفني، سنحاول الوصول لاسم المدرب سريعًا، ولكن لا أستطيع أن أحدد موعد إعلان اسمه".

يذكر أن منتخب مصر خسر مباراة أثيوبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة كارثية كاد يتعرض فيها الفراعنة لهزيمة كبيرة لولا إهدار لاعبي أثيوبيا الفرص المحققة أمام المرمى وتألق الحارس محمد أبوجبل في التصدي لانفرادات صريحة، كما أن الفراعنة لم يقدموا فيها المستوى المعهود وسط انتقادات لاذعة للأداء تحمل مسؤوليته المدرب إيهاب جلال.

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