شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لعودة الانتصارات اليوم أمام المقاولون في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء تحت شعار "الجريحين"، حيث سقط الإسماعيلى أمام الزمالك في آخر مبارياته في الدورى، بينما سقط المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويأمل حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى في استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاثة للتقدم أكثر في جدول الدورى، حيث يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات حتى لا يدخل الفريق في دوامة خطر الهبوط مجددا، مضيفا، أن مباراة المقاولون دائما ما تكون حافلة بالندية والإثارة ولكن الفريق تعهد على بذل أقصى ما لديهم داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ستؤدي لإحداث فارق بجدول المسابقة المحلية.

في المقابل، منح محمد عودة مدرب المقاولون العرب تعليمات خاصة للاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وضرورة التسجيل المبكر لنقل الضغط على المنافس، بعدما درس الإسماعيلى في مباراة الزمالك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.