شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقريرا عن المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، تقريرا من الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد عنان، وذلك للوقوف على الوضع الأخير للمصابين قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام الجونة والتي تقام غد السبت.

وكانت الإصابات قد ضربت عدد من لاعبي المصري الأساسيين أبرزهم، المدافع التونسي هيثم لعيوني، والذي أصيب بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وحسن علي والذي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة تسبب في غيابه عن المباراة الماضية للفريق أمام المنصورة بكأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ32.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

ويحتل المصري المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.