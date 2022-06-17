شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربي القاهرة، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر مواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري من أجل حكم قبضته على صدارة المسابقة والتي يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز بقمة الدوري يوم الأحد المقبل والفوز بباقي مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التي يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي.

وتلقى مسئولو النادى الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالثنائى البرازيلى بريكليس تشاموسكا المدير الفنى السابق للهلال والشباب السعوديين وفلادان ميلويفيتش المدير الفنى السابق للأهلى السعودى، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الفترة القادمة، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي من قبل إدارة الأهلي.

ويبحث مسئولو الأهلي السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب من أجل اختبار خليفة موسيماني في تدريب الفريق الأحمر، بعدما أسند مسئولية القيادة الفنية لسامي قمصان بشكل مؤقت لحين إعلان هوية المدرب الأجنبي الجديد.

وقاد تشاموسكا تدريب العديد من الفرق العربية مثل الهلال والشباب والاتفاق والفيصلي السعوديين والعربي والجيش والغرافة القطريين.

ومن أبرز الفرق التي تولى تدريبها فلادان ميلويفيتش الاتفاق والأهلي السعوديين والنجم الأحمر الصربي وآيك أثينا اليوناني.