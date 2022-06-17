الامارات | الرجاء يعاقب "بطل إفريقيا" من علامة الجزاء ويشعل الدوري المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعاقب "بطل إفريقيا" من علامة الجزاء ويشعل الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الرجاء الرياضي البيضاوي على جاره وغريمه التقليدي الوداد "بطل إفريقيا" بهدفين دون رد في "ديربي كازابلانكا"، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وسجل محسن متولي هدفي الرجاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45، و85.

وبهذا الفوز، قلص الرجاء الفارق مع المتصدر الوداد إلى نقطة واحدة قبل خمس جولات فقط من نهاية البطولة.

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