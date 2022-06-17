شكرا لقرائتكم خبر عن قطار طلائع الجيش يصطدم اليوم بطموحات سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق سموحة على استاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق طلائع الجيش فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف في آخر جولة، بينما تعادل سموحة مع إنبى بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ست مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة 32 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى، للتقدم أكثر في جدول الدورى خاصة بعدما رصدت إدارة نادى الطلائع مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

في المقابل، يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني للنادى السكندرى، عن استعادة نغمة الانتصارات وخطف المركز الرابع من فيوتشر مؤقتا والاقتراب من فرق المقدمة، بعدما استعاد الحارس الهانى سليمان والمهاجم مروان حمدى بعد التعافى من الإصابة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 35 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.