شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن حل لأزمة الوسط في الزمالك قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة خط الوسط في مباراة القمة المقبلة امام الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل، في ظل غياب طارق حامد لخوضه برنامج تأهيل في اسبانيا ، حيث يقترب الثلاثي محمد اشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما من تمثيل وسط الزمالك في مباراة القمة، وان كان فيريرا يخشي من عدم جاهزية امام عاشور الذي تعرض لاصابة في معسكر المنتخب الماضي، ويفاضل فيريرا بين عبد الله جمعة وإسلام جابر للمشاركة في التشكيل الأساسي في حالة عدم جاهزية امام عاشور، مع وجود إمكانية للدفع بسيف فاروق جعفر في حالة رغبة فيريرا في مفاجأة الأهلي.

اما بالنسبة للعقم التهديفي الذي يعاني منها خط الهجوم فيرغب فيريرا في عمل تدوير بين الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في حالة مشاركته أساسيا، خاصة انه لم يصل القاهرة قادما من منتخب تونس حتي الساعات الاولي من صباح أمس، وفي حالة عدم مشاركة الجزيري أساسيا فسيكون عمر السعيد هو المهاجم الصريح.

ويبحث فيريرا عمل تدوير في مراكز لاعبي الهجوم في الزمالك خلال المباراة وذلك لخلخلة دفاع الأهلي وهروب اللاعبين من الرقابة المتوقعة وتحديدا بن شرقي وزيزو.

من ناحية أخرى ، خضع الثلاثي أيمن حفني ورزاق سيسيه وإسلام جابر لبرنامج تدريبي مكثف ‏تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق عبارة عن بعض التدريبات الفنية خاصة بالتمريرات والتسديد في المرمى الصغير لتجهيزهم لمباراة القمة.

فيما حرص الثنائي أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة القمة من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين ، وحرص الثنائي على مصافحة اللاعبين والأطمئنان على حالتهم المعنوية قبل مباراة القمة، ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.