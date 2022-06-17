شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتحدى صلابة دفاع فاركو في الدورى بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى سيراميكا في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فاركو على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الفوز، حيث تعادل سيراميكا مع البنك الأهلى سلبيا في الجولة الماضية في الدورى، وهى النتيجة نفسها التى حققها فاركو مع مصر المقاصة في نفس الجولة.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم في ترتيب جدول الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خاصة أن فاركو يمتلك دفاعات قوية لن تسمح بوجود فرص كثيرة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

في المقابل، عقد البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو، اجتماعاً مع لاعبيه حثهم خلاله على مواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق، حيث حصد فاركو 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك، ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.