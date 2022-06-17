شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام غدا السبت على ملعب بتروسبورت، حيث خاض فيوتشر عدة تجارب ودية خلال فترة التوقف الماضية لتجهيز اللاعبين استعدادا لتلك المباراة.

ووضع علي ماهر برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين الدوليين لمباراة إنبي، وذلك بعد مشاركتهم مع المنتخب في الفترة الماضية، مثل أحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد، بينما يخضع أحمد رفعت لاختبار طبي لحسم الموقف الأخير من مشاركته في المباراة بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع المنتخب.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى غدا السبت الموافق 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

من ناحية أخرى، فعل مسئولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.