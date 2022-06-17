شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية لاعبيه الدوليين قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية اللاعبين الدوليين واستعداداهم للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري، بعدما انتظم اللاعبين الدوليين في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية عقب نهاية معسكر منتخب مصر، والذي شهد خوض 3 مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

واستعاد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بخلاف الثلاثي المحترف اليود يانج وعلي معلول وبيرسي تاو، واطمأن على جاهزية كل اللاعبين للمشاركة في ديربي القاهرة، باعتباره مباراة مهمة وفاصلة في مشوار الأهلي بالدوري.

وتلقى مسئولو النادى الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالثنائى البرازيلى بريكليس تشاموسكا المدير الفنى السابق للهلال والشباب السعوديين وفلادان ميلويفيتش المدير الفنى السابق للأهلى السعودى، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الفترة القادمة، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي من قبل إدارة الأهلي.

ويبحث مسئولو الأهلي السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب من أجل اختبار خليفة موسيماني في تدريب الفريق الأحمر، بعدما أسند مسئولية القيادة الفنية لسامي قمصان بشكل مؤقت لحين إعلان هوية المدرب الأجنبي الجديد.

وقاد تشاموسكا تدريب العديد من الفرق العربية مثل الهلال والشباب والاتفاق والفيصلي السعوديين والعربي والجيش والغرافة القطريين.

ومن أبرز الفرق التي تولى تدريبها فلادان ميلويفيتش الاتفاق والأهلي السعوديين والنجم الأحمر الصربي وآيك أثينا اليوناني.