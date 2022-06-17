شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُكثّف جلساته مع لاعبى المصرى لتصحيح المسار فى الدوري أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم اليوم الجمعة، النادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الجونة، في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وعقد حسام حسن عدة جلسات تحفيزية مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة تصحيح المسار في الدوري واستعادة طريق الانتصارات الغائبة منذ أبريل الماضي عن القلعة الخضراء.

وشدد حسام حسن على أهمية حصد نقاط مباراة الجومة لانتشال الفريق من وضعه الصعب في مؤخرة جدول الدوري من أجل العودة إلى المكان الطبيعي للمصري ومصالحة الجماهير.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

ويحتل المصري المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.