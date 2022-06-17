شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى راحة اليوم من التدريبات بعد رباعية الأهلى وودية القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات بعد خسارة الفريق أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف، والمباراة الودية التي خاضها أمام منتخب القسم الثالث أمس والتى أنتهت بفوز ايسترن كومباني بهدفين لهدف.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى.

وسقط إيسترن كومبانى أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.