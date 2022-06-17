عبد الباقي جمال يدرس عروض تدريب أحد الأندية الصاعدة للدورى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - يدرس عبد الباقي جمال، المدير الفني السابق لوادي دجلة، عددا من العروض خلال الفترة الجارية لاختيار الأفضل منها. وتلقى عبد الباقي عدة عروض خلال الفترة الماضية من اندية في الدوري الممتاز (ب)، وناديين صعدا للدوري الممتاز حديثا لتولي تدريب الفريق.

ويرغب عبد الباقي في اختيار الأفضل بالنسبة له، وفقا لطموح الفريق الذي سيتولى تدريبه من الناحية الإدارية والفنية.

عبد الباقي صاحب 41 عاما لديه مسيرة تدريبية قوية، حيث قاد وادي دجلة في منصب المدير الفني الموسم الماضي في 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 2 وذلك في ظروف بغاية الصعوبة بعد أن تولى المهمة الفنية بعد ماريو سالاس.

وعمل عبد الباقي مع العديد من المدربين في منصب المدرب العام أبرزهم هاني رمزي ووالتر مويس وحمادة صدقي وكارتيرون وتاكيس جونياس وغيرهم من المدربين، وقاد عبد الباقي وادي دجلة في الدوري الممتاز ب هذا الموسم ونجح في تقديم نتائج مميزة وانهى الدور الأول في المركز الثاني بعد الداخلة بفارق 3 نقاط قبل أن يرحل لظروف خاصة.