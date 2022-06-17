شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 /6 /2022 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات بطولة الدورى المصرى من جديد اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين سيراميكا وفاركو، والإسماعيلى مع المقاولون العرب، وأخيرا طلائع الجيش مع سموحة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي خاضها فيها المنتخب 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا وكوريا الجنوبية الودية.

في السابعة مساء اليوم الجمعة، يلتقى نادى سيراميكا مع فاركو على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز، حيث تعادل سيراميكا مع البنك الأهلى سلبيا في الجولة الماضية في الدورى، وهى النتيجة نفسها التى حققها فاركو مع مصر المقاصة في نفس الجولة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

في المقابل، يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وفى السابعة مساء، يواجه نادى الإسماعيلى فريق المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية، في مباراة الجريحين، حيث سقط الإسماعيلى أمام الزمالك في آخر مبارياته في الدورى، بينما سقط المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة

وفى التاسعة مساء اليوم، يلتقى طلائع الجيش مع سموحة على استاد جهاز الرياضة، في مباراة يدخلها الفريقين بمعنويات مختلفة، حيث حقق طلائع الجيش فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف في آخر جولة، بينما تعادل سموحة مع إنبى بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

في المقابل، يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 35 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.