الامارات | رئيس الريال: مبابي تعرض لضغوط سياسية واقتصادية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الريال: مبابي تعرض لضغوط سياسية واقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع «لضغوط سياسية واقتصادية» لتجديد عقده مع النادي الفرنسي. وقال بيريز في مقابلة مع برنامج «ال شيرينغيتو» على قناة «ميغا» الإسبانية: «لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل نحو 15 يوماً تقريباً (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماماً بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية».

وأضاف: «هذا الامر بالاضافة الى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)».

وتابع «هنا في إسبانيا من الصعب تفهم أن يقوم ملك اسبانيا بالاتصال بأحد الأندية.. إنه أمر من الصعب جداً فهمه».

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