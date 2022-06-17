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الامارات | جاسم محمد يخضع لعملية جراحية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت أسرة كرة السلة الخليجية مع قائد المنتخب وفريق الشارقة جاسم محمد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة، خصوصاً بعد تحامله على الإصابة وقيادته «الأبيض» الشهر الماضي للتتويج بذهبية دورة الألعاب الخليجية، وأتبعها بالمشاركة مع المنتخب في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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