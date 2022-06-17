الامارات | جاسم محمد يخضع لعملية جراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم محمد يخضع لعملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت أسرة كرة السلة الخليجية مع قائد المنتخب وفريق الشارقة جاسم محمد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة، خصوصاً بعد تحامله على الإصابة وقيادته «الأبيض» الشهر الماضي للتتويج بذهبية دورة الألعاب الخليجية، وأتبعها بالمشاركة مع المنتخب في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية.

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