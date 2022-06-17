الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يدعم تنظيم بطولات اللياقة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يدعم تنظيم بطولات اللياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، وفد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اللياقة، أحمد الفلاسي، ورئيس اللجنة الفنية محمد الحوسني، ورئيس اللجنة النسائية، منى الشمسي، ورئيس لجنة الحكام، إبراهيم آل علي. وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان: «استمع رئيس المجلس لشرح مفصل عن خطط وبرامج الاتحاد، ووعد بدعم تنظيم البطولات الخاصة باللياقة البدنية في الشارقة، والمشاركة فيها من أندية الإمارة، وقدم في نهاية اللقاء درع المجلس التذكارية للوفد، تقديراً للزيارة، وترحيباً بالتعاون المرتقب بين الجانبين». حضر اللقاء من المجلس كل من عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية، عبداللطيف الفردان، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ياسر عمر الدوخي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي، محمد علي بن حماد، ورئيس شعبة تنظيم وإدارة الفعاليات خالد محمد أحمد، ومن إدارة الفعاليات حميد هاشل الخروصي ومحمد صلاح منير.

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