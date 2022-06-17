الامارات | أول لقاء رياضي بين المغرب وإسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء رياضي بين المغرب وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل المنتخب المغربي النسوي لكرة السلة، أول من أمس، نظيره الإسرائيلي في مباراة ودية، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، في أول لقاء رياضي بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، لكن بحضور جماهيري محدود.

واختار المنظمون توجيه دعوات لنحو مئتين من المشجعين، بينهم عدة لاعبين ولاعبات لكرة السلة لمتابعة هذا اللقاء الذي جرى في قاعة مغطاة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهذا أول لقاء رياضي بين البلدين منذ استئناف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020.

انتهت المباراة بفوز سيدات المغرب على نظيراتهن الإسرائيليات (62-58).

وجاءت المباراة غداة توقيع اتحادي كرة السلة في البلدين اتفاقاً للتعاون يسعى إلى «تبادل الخبرات لتطوير كرة السلة المغربية»، كما أوضح رئيس الاتحاد المغربي للعبة مصطفى أوراش لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى أن «مباريات أخرى في فئات أخرى سيتم إجراؤها مستقبلاً».

ونقلت وكالة الأنباء المغربية (ماب) عن وزير التربية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى قوله على أن هذا الاتفاق «يتماشى مع رغبة البلدين في بناء المستقبل في إطار تعاون متعدد الأبعاد».

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