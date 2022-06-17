الامارات | «سيكريت ستيت» يحلّق بشعار «غودولفين» في «رويال آسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيكريت ستيت» يحلّق بشعار «غودولفين» في «رويال آسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج المهر «سيكريت ستيت» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق «كينغ جورج الخامس ستيكس» لخيول الثلاث سنوات لفئة «هانديكاب» الذي جرى لمسافة 2400 متر عشبي، وأقيم أمس في ثاني أشواط اليوم الثالث من مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق، الذي استهل الثلاثاء الماضي في نسخته الـ311، ويسدل الستار عنه غداً.

وأهدى «سيكريت ستيت» فريق «غودولفين» العالمي، انتصاره الثالث في مهرجان العام الجاري، بعد انتصاري «كوريباس» و«دبي فيوتشر» في اليوم الافتتاحي بلقبي «سانت جيمس بالاس ستيكس» لخيول «غروب1» و«ولفرتون ستيكس» لخيول «ليستد»، كما عزز «سيكريت ستيت» انتصارات خيول الدولة في مهرجان 2022 إلى أربعة ألقاب، بعد أن توج المهر غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» بلقب أول أشواط المهرجان «كوين آن ستيكس» لخيول «غروب1».

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة «سيكريت ستيت» للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة خلال المراحل الأولى من الشوط، قبل إطلاق العنان له في الـ400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و32 ثانية و43 جزءاً من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «دوفيل ليجيند» بإشراف المدرب جيمس فيرغسون وقيادة الفارس دانيال موسكوت، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «إصرار» بشعار «شادويل» وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن وقيادة الفارس جيم كراولي.

ويأمل ثلاثة من ممثلي خيول الإمارات استعادة لقب «كأس كومنولث» لخيول «غروب1»، الغائب منذ عام 2018، وذلك حين يخوض كل من «بيرفيكت باور» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«إحراز» المملوك لـ«شادويل»، و«زين كلوديت» لسعيد الطاير، تحدي الشوط الثاني والرئيس في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.واجتذب اليوم الرابع 134 من صفوة الجياد العالمية، من ضمنها 14 من ممثلي الدولة، يتنافسون على ألقاب سبعة أشواط، ضمنها شوطان للفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وشوط لكل من خيول «غروب 2» و«غروب 3»، وثلاثة أشواط مصنفة من فئة «التكافؤ».

ويستهل الحفل في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، عبر الشوط الأول «الباني ستيكس» للمهرات فئة «غروب 3» لمسافة 1200 متر، ينافس على لقبه 18 من صفوة مهرات عمر السنتين، يبرز منهن اثنان بشعار ملاك الدولة مع «موج» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الفائزة الشهر الماضي على مضمار «نيوماركت» العريق، و«ألفينيا» المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثاني والرئيس «كأس كومنولث»، الذي يجري لمسافة 1200 متر، والمصنف ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطاني، الطامح من خلاله ثلاثة من ممثلي الدولة لإضافة لقب ثالث في الكأس، بعد لقبي خيول «شادويل» في نسختي 2015 و2018.

ويحمل «إحراز» بإشراف المدرب ريتشارد هانون آمال الشعار الأزرق والأبيض لـ«شادويل» في خوض تحدي نسخة 2022، مستنداً إلى سجله في عالم السباقات الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في أربع من مشاركاته الخمس، ضمنها الفوز يوليو الماضي على ذات مضمار «آسكوت» ومسافة 1200 متر.

كما تعقد الآمال الإماراتية على المهر «بيرفكت باور» بإشراف المدرب ريتشارد فاهي، الطامح لانتصاره السادس في مسيرته المقتصرة على ثماني مشاركات، جاء آخرها في سباق لخيول «غروب3» أبريل الماضي على مضمار «نيوبري».

ويدفع سعيد الطاير بالمهرة «زين كولديت»، بإشراف المدرب الوطني إسماعيل محمد، في ظهورها الأول للموسم الحالي، بعد أن حققت في عامها الماضي وفي موسمها الأول ثلاثة انتصارات، جاءت على مضامير «يورك» و«أسكوت» و«نيوبري» من أصل مشاركاتها الخمس التي خاضتها جميعها على مسافة 1200 متر.

وتتجه أنظار عشاق الخيل نحو الشوط الثالث «دوك أوف أدنبره ستيكس» لخيول «هانديكاب»، ينافس على لقبه 19 من صفوة جياد مسافة 2400، يبرز منها ممثلون من «غودولفين» مع «بريلينت لايت»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«تراولرمان» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن.

ويغيب ممثلو الدولة عن الشوط الرابع «كورنيشن كب» لمهرات «غروب1»، ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطاني لمسافة 1600 متر، قبل أن يحمل الشوط الخامس «ساندرينغهام سيتكس» للمهرات فئة «هانديكاب» عمر الثلاث سنوات، ولمسافة 1600 متر، كثافة عددية إماراتية، بمشاركة ست من ممثلات الدولة، تتقدمهن كل من «وشراء» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب أوين بوروس، الطامحة لانتصارها الثالث على التوالي، و«زنبق» المملوكة لـ«شادويل»، وإشراف المدرب روجير فاريان، القادمة من انتصار الشهر الماضي على مضمار «هايدوك».

«أوتومان فليت» وحيداً في «كينغ إدوارد السابع»

يحمل «أوتومان فليت» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الآمال الإماراتية وحيداً في المنافسة على لقب الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لخيول «غروب 2» لمسافة 2000 متر.

ويسجل «أوتومان فليت» مشاركته الثالثة في مسيرته بعالم السباق، بعد أن شق طريقه مسرعاً بين الخيول، بحلوله وصيفاً أبريل الماضي بفارق الرقبة عن زميله بالاسطبل «ناتشورال وولد» في مشاركته الأولى في سباق للمبتدئة لمسافة 2200 متر، وأتبعه الشهر الماضي بانتصار مستحق في سباق «فيرواي ستيكس» لخيول فئة «ليستد» الذي جرى لمسافة 2000 متر على مضمار «نيوبري».

• 134 من صفوة الجياد العالمية تشارك في اليوم الرابع من ضمنها 14 خيلاً من الإمارات.

• «إحراز» لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في 4 من مشاركاته الـ5 السابقة.

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