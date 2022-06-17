الامارات | مواطن يهدي الإمارات وآسيا أول ميدالية عالمية في الشراع

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يهدي الإمارات وآسيا أول ميدالية عالمية في الشراع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدى البطل عادل خالد، الإمارات وآسيا، أولى ميدالياتها في بطولات العالم لسباق الشراع والتجديف الحديث لفئة «إل كيه 7» المعروفة سابقاً «الليزر 7»، بعد أن نجح في صعود منصات التتويج وانتزاع الميدالية البرونزية للمونديال الذي أقيم على شواطئ مدينة «بورتو بيارتا» وامتد لـ12 مرحلة بين 31 مايو الماضي والسابع من يونيو الجاري، في إنجازٍ جديد يضاف لسجلات عادل التي تضم إنجازات عربية وخليجية وعالمية.

وتعتبر مشاركة خالد (33 عاماً) في هذه البطولة، الأولى باسم الإمارات بفئة الماسترز لقوارب «إل كيه 7» المخصصة لأبطال العالم والأولمبيين ممن هم فوق سن الـ30، وقال خالد لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحرص على رفع علم الدولة في رياضات الآباء والأجداد كان وراء تحملي وعلى نفقتي الشخصية تكاليف 40 ألف درهم لضمان البقاء في المكسيك والمشاركة في مونديال فئة (الماسترز) وحصد الميدالية البرونزية في إنجازٍ أهديه للدولة ولأصحاب السمو حكام الإمارات».

وأوضح: «رغم تكفل الهيئة العامة للرياضة بمشاركتي في بطولة العالم الأولى في المكسيك من تاريخ 18 إلى 28 مايو إلا أن حرصي على خوض التحديات كان وراء إصراري على البقاء في مدينة بورتو بيارتا وتحمل نفقة 40 ألف درهم لضمان المشاركة في مونديال (الماسترز) من تاريخ 31 مايو إلى الثامن من يونيو الذي أهديت فيه الإمارات وآسيا أولى ميدالياتها في هذه الفئة بانتزاعي الميدالية البرونزية، بعد أن حللت بالمركز الأول في ثلاثة من أصل المراحل الـ12 التي امتد عليها السباق، بالإضافة للمركز الثاني في مرحلة واحدة، وثلاث مراحل بالمركز الثالث، لأنهي المونديال بفارق نقطة واحدة خلف صاحب المركز الثاني».

وتعود بدايات خالد في الرياضات البحرية إلى العام 2000، في مسيرة قال عنها: «طوال مسيرتي التي تتجاوز 22 عاماً في رياضة المحيطات والبحار، حققت إنجازات لافتة لم يكن لها أن تكتب من دون دعم القائمين على هذه الرياضة وفي مقدمتهم رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، والمدير الفني بالاتحاد كابتن زهير اللباط، في توفيره كل مقومات النجاح».

وأضاف: «حرصي الدائم على رفع علم الدولة هو المحفز الدائم لي لتخطي كل العقبات والتحديات، واللجوء أحياناً لتحمل نفقات المشاركة في الاستحقاقات الخارجية، بالصورة ذاتها بتكفلي بنفقات مشاركتي في خليجية الشراع والتجديف في نسختها الـ11 التي استضافتها الكويت الشهر الماضي، ونجاحي في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية».

وعن طموحاته المقبلة، قال خالد: «أصبحت أول عربي يشارك برياضة الشراع بالدورات الأولمبية، وذلك في دورة بكين عام 2008، وطموحاتي كبيرة في تحقيق حلم الظهور بأولمبياد باريس 2024».

• 22 سنة وأكثر قضاها عادل خالد في رياضة المحيطات والبحار.

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