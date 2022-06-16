شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما للإسماعيلى والمقاولون وناجى لسموحة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباريات غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز، ضمن مباريات الجولة الـ 22.

ويدير مباراة الإسماعيلي ونظيره المقاولون العرب، على ملعب الإسماعيلية تحكيميا، أمين عمر ويعاونه أحمد صلاح وشهاب راشد، فيما سيكون محمد يوسف فياض حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكم تقنية الفيديو ويعاونه أحمد جمال.

في حين يدير مباراة سيراميكا مع فاركو على ملعب المقاولون العرب، الحكم مصطفى عثمان ويعاونه محمد فاروق وأحمد لطفي، فيما سيكون السيد منير حكما رابعا وهشام القاضي حكم تقنية الفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

فيما يدير مباراة سموحة وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، الحكم محمود ناجي ويعاونه أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما سيكون محمد عباس قابيل حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو ويعاونه وليد عبد الرازق.



حكام مباريات الجمعة (1)



حكام مباريات الجمعة (2)