شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية محمود متولي لمباراة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق جاهز لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز ، وشدد الجهاز الطبي على أن متولي لا يشكو من أية إصابات عقب مباراة ايسترن كومباني أمس في الدوري .
وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن محمود متولي شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الأهلي والزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك متولي في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة للاعب خلال مشاركته في مباراة إيسترن كومباني، التي أقيمت أمس على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدف.
وخاض الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل، حيث خاض مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة.
فيما خاض مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ثنائي حراسة المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.