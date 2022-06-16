شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية محمود متولي لمباراة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق جاهز لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز ، وشدد الجهاز الطبي على أن متولي لا يشكو من أية إصابات عقب مباراة ايسترن كومباني أمس في الدوري .

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن محمود متولي شارك في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الأهلي والزمالك التي تقام مساء ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏و السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وشارك متولي في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة للاعب خلال ‏مشاركته في مباراة إيسترن كومباني، التي أقيمت أمس على استاد الأهلي ‏والسلام والمؤجلة ‏من الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل، ‏حيث خاض مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، ‏فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة.‏



فيما خاض مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ثنائي حراسة المرمى تدريبات منفردة تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏