شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد مصير محمود جاد من المشاركة مع إنبى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاختبار طبى غدا لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة فيرتشر المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 22 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويخشى الجهاز الطبي لفريق إنبى من معاودة إلتهابات وتر أكيليس ملاحقة الحارس الدولى لذلك استقر على تدريبه على التسديد على الكرات الثابتة في مران الغد المقرر إقامته على ملعب بتروسبورت قبل منح الضوء الأخضر لجاهزيته الكاملة لمباراة فيوتشر.

في سياق متصل كشف مصدر حقيقة توقيع محمود جاد للنادى الأهلى لمدة 5 مواسم كما تردد خلال الأيام الماضية، موضحا أن هذه الأنباء لا صحة لها، والهدف منها النيل من استقرار الفريق، موضحا أن عقد الحارس الدولى سارى مع الفريق البترولى، ولن يستطيع الرحيل إلا بموافقة الإدارة لافتا إلى أن عروض الأهلى والزمالك التى تٌثار في الإعلام من وقت لأخر سببها وكلاء اللاعبين.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.