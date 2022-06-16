شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضم صالح جمعة لقائمة سيراميكا لأول مرة استعدادا لمباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر صالح جمعة لاعب سيراميكا في قائمة التي أعلن عنها أحمد سامى لأول مرة منذ قدوم الأخير مديرا فنيا وذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

كما شارك صالح جمعة لأول مرة مع الفريق منذ قدوم أحمد سامى وذلك في ودية طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقق الدورى عقب فترة التوقف الدولى.

وجاءت القائمة كالتالى:

ضمت القائمة 20 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - علاء عطا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد حسن - محمد توني - بلال السعيداني - محمد إبراهيم - صالح جمعة - مصطفى ميسي - كوامي بونسو - وينفول كوبينا - إيفانز منساه

خط الهجوم: باسم مرسي - حمزة مجدي - مروان عثمان - شادي حسين

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وأنهى فريق سيراميكا معسكره المغلق الذى أقيم ببرج العرب الخميس الماضي بعدما فضل أحمد سامى المدير الفني للفريق استغلال فترة التوقف بخوض معسكر مغلق للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري العام والتي سيتم ضغطها حتى نهاية المسابقة 31 أغسطس.

ونجح سامى في استغلال التوقف الدولى في تعديل خطط وواجبات بعض اللاعبين، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق، حيث استغل الجهاز الفنى هذه الفترة، لتنفيذ أفكاره الفنية المختلفة، التي كان من الصعب تطبيقها، وسط تعاقب المباريات.