شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يشعل صراع الملحق الآسيوي بين العالمي والليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نجاح الفيحاء في تحقيق المفاجأة الكبرى بفوزه على الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح، وحصد اللقب التاريخي الأول له، ليحجز من خلاله مقعدا آسيويا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه ليلحق بجاره ومنافسه التقليدي الفيصلي، الذي شارك في النسخة الحالية وقدم مستويات كبيرة وتصدر مجموعته على حساب فرق كبيرة مثل السد القطري.

الفيحاء من خلال حصده لقب الكأس جعل الصراع محصورا بين النصر والشباب من أجل الملحق بعد أن كان الفريقان يأملان في فوز الهلال ليضمنا المشاركة الآسيوية كثالث ورابع في الملحق ولكن الرياح جرت بما لا يشتهيه أنصار الفريقين، حيث سيخسر أحدهما المشاركة القارية والتي تعتبر أهم للنصر وأقرب، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب الـ53، وسيلعب النصر مع الحزم والفتح بينما سيلعب الشباب مع التعاون والأهلي، ويحتاج الفريق النصراوي للفوز في لقاء والتعادل في الآخر دون أن ينظر لنتيجة الشباب، أو فوز وحيد وتعادل للشباب، أما الفريق الشبابي فبلوغه الملحق سيكون في حالة واحدة وهي الفوز في المباراتين مع خسارة النصر في مباراة على الأقل. ومن المواجهات نجد أن مهمة الشباب أصعب في ظل مواجهته للتعاون الباحث عن البقاء، وكذلك الأهلي، بينما النصر سيواجه الحزم الهابط والفتح شبه الضامن للبقاء في الدوري.

كيف يحصل النصر على مقعد آسيوي؟

يحتاج الفوز في لقاء والتعادل في الآخر دون أن ينظر لنتيجة الشباب

فوز وحيد وتعادل للشباب

كيف يحصل الشباب على مقعد آسيوي؟

الفوز في المباراتين مع خسارة النصر مباراة على الأقل