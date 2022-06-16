الفيحاء يشعل صراع الملحق الآسيوي بين العالمي والليث

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الفيحاء من خلال حصده لقب الكأس جعل الصراع محصورا بين النصر والشباب من أجل الملحق بعد أن كان الفريقان يأملان في فوز الهلال ليضمنا المشاركة الآسيوية كثالث ورابع في الملحق ولكن الرياح جرت بما لا يشتهيه أنصار الفريقين، حيث سيخسر أحدهما المشاركة القارية والتي تعتبر أهم للنصر وأقرب، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب الـ53، وسيلعب النصر مع الحزم والفتح بينما سيلعب الشباب مع التعاون والأهلي، ويحتاج الفريق النصراوي للفوز في لقاء والتعادل في الآخر دون أن ينظر لنتيجة الشباب، أو فوز وحيد وتعادل للشباب، أما الفريق الشبابي فبلوغه الملحق سيكون في حالة واحدة وهي الفوز في المباراتين مع خسارة النصر في مباراة على الأقل. ومن المواجهات نجد أن مهمة الشباب أصعب في ظل مواجهته للتعاون الباحث عن البقاء، وكذلك الأهلي، بينما النصر سيواجه الحزم الهابط والفتح شبه الضامن للبقاء في الدوري.كيف يحصل النصر على مقعد آسيوي؟
يحتاج الفوز في لقاء والتعادل في الآخر دون أن ينظر لنتيجة الشباب
فوز وحيد وتعادل للشباب
كيف يحصل الشباب على مقعد آسيوي؟
الفوز في المباراتين مع خسارة النصر مباراة على الأقل
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