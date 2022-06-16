10 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الاثنين المقبل منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال المدة من 20 إلى 28 يونيو الحالي باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام بمشاركة 10 منتخبات هي: «السعودية (المستضيف) والمغرب ومصر والكويت وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال».

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2022/2023، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة القدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات: مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر، وحل المنتخب المغربي وصيفا، ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضا في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات: مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحلت المغرب وصيفا أيضا، ثم منتخب لبنان في المركز الثالث ورابعا منتخب ليبيا. بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات: ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوج المنتخب الليبي باللقب.

وعادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات: مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوّج أيضا المنتخب الليبي باللقب، وحل منتخب مصر في المركز الثاني، ثم المنتخب الأردن في المركز الثالث، لتعود البطولة بعد ذلك مجددا إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021، وشارك في منافساتها منتخبات: مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والإمارات والسعودية وجزر القمر، والمغرب الذي توج باللقب.