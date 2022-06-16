هداف الشباب يغادر إلى البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر البرازيلي كارلوس جونيور، محترف فريق الشباب، مدينة الرياض فجر أمس بصورة مفاجئة، بعد أن حصل على إذن من إدارة ناديه بذلك.

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن إدارة النادي وافقت للاعب على الرحيل تقديرا لظروف والدته الصحية الحرجة، ومنحته إذنا بذلك.

ويحتل كارلوس جونيور المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري السعودي حتى الآن برصيد 13 هدفا، فيما يتصدر أوديون إيجالو مهاجم الهلال القائمة بـ22 هدفا.

ويلتقي الشباب في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون يوم الخميس المقبل.

ويحتل الشباب المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وينافس على الحصول على مقعد في كأس السوبر بنظامها الجديد.