شكرا لقرائتكم خبر النور يواصل صدارة شاطئية اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق النور صدارته لترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، بعد فوزه في مواجهته ضمن اليوم الثالث من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.

وحل الابتسام في المركز الثاني بنفس عدد نقاط النور، ثم الخليج ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس النقاط حل الصفا رابعا، ثم المحيط خامسا بنقطتين، والخويلدية سادسا، والحزم سابعا بدون أي نقاط.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الثالث من البطولة عن فوز النور على المحيط، والابتسام على الصفا، والخليج على الخويلدية، بنتيجة شوطين دون مقابل في جميع المواجهات، وحصل على جوائز أفضل لاعب في المواجهات كل من: محمد الدرورة من النور، علي آل قريش من الصفا، إبراهيم الخويلدي من الخويلدية.