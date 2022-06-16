الفيفا يحكم للشباب ضد بلعمري

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وكان بلعمري انضم إلى الشباب في 2016 قادما من صفوف وفاق سطيف الجزائري، ونجح في فرض نفسه على تشكيلة مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، التي توجت بكأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر.وعقب عودته من المنتخب الجزائري، تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وبعد تعافيه غاب عن تدريبات فريقه أكثر من مرة، بعضها كانت بإذن من إدارة النادي، حيث دافع عنه رئيس نادي الشباب خالد البلطان وبرر غيابه في سبيل الحفاظ على نسق الفريق واستقراره.
عروض مغرية
لكن في نوفمبر 2020غاب اللاعب عن التدريبات دون إذن مسبق، مع تردد أنباء عن تلقيه عروضا مغرية ورغبته في الرحيل، ما أدخله في أزمة مع الإدارة الشبابية.
وبعد مواصلة الغياب عن التدريبات وتردد أنباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي، أثار جمال بلعمري الشبابيين، حيث حذف اسم نادي الشباب من حسابه الرسمي في انستقرام، قبل أن يغيب عن مران الفريق يومين متتاليين دون الكشف عن السبب.
وفي شهر ديسمبر من العام ذاته قدم اعتذاره لإدارة وجماهير ولاعبي فريق الشباب عن انقطاعه، لكنه عاد لإثارة أزمة جديدة بعد أن كتب عبر حسابه الشخصي بموقع «انستقرام»: «تخيل يجبرونك على فسخ عقدك مع وكيلك والتوقيع مع وكيل آخر لأجل أن يبيعوك».
وأضاف «تخيل يجبرونك على تصاريح معينة ولا ينخصم عليك، تخيل لاعب محترف يسافر للعلاج على حسابه الخاص، ويدفع ثم يحضر الفواتير؟».
وهاجم إدارة النادي وكتب «تبغي أطلع وأصرح أني أبغي أطلع من النادي لا والله، تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة؟ لا والله.. إذا جلست رأسي مرفوع وإذا طلعت نفس الشيء».
عقاب رادع
وقررت إدارة الشباب توقيع عقوبة كبيرة على بلعمري بسبب تصريحاته النارية، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست طريقا لحل الأزمات.
ليطبق النادي اللائحة الداخلية بخصم 40% من مرتبات اللاعب الدولي الجزائري نظرا لتصريحاته، وهو الأمر الذي لم يعجب جمال بلعمري الذي هدد بتقديم شكوى للفيفا.
أزمة بالعمري مع الشباب:
- انضم إلى الشباب في 2016 قادما من صفوف وفاق سطيف الجزائري،
- نجح في فرض نفسه على تشكيلة مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي
- عقب عودته من المنتخب الجزائري تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهر
- بعد تعافيه غاب عن تدريبات فريقه أكثر من مرة
- دافع عنه رئيس نادي الشباب خالد البلطان وبرر غيابه
- في نوفمبر 2020 غاب اللاعب عن التدريبات دون إذن مسبق
- ترددت أنباء عن تلقيه عروضا مغرية ورغبته في الرحيل
- بعدها أثار الشبابيين بحذف اسم نادي الشباب من حسابه الرسمي في انستقرام
- غاب بعدها عن مران الفريق يومين متتاليين دون الكشف عن السبب
- وفي شهر ديسمبر من العام ذاته قدم اعتذاره لإدارة وجماهير ولاعبي فريق الشباب عن انقطاعه
- عاد لإثارة أزمة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستقرام
- قررت إدارة الشباب توقيع عقوبة كبيرة على بلعمري بسبب تصريحاته النارية
- ليطبق النادي اللائحة الداخلية بخصم 40% من مرتبات اللاعب الدولي الجزائري نظرا لتصريحاته
- الأمر الذي لم يعجب جمال بالعمري الذي هدد بتقديم شكوى للفيفا
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