الفيفا يحكم للشباب ضد بلعمري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لمصلحة نادي الشباب في قضيته التي رفعها ضد محترفه الجزائري الدولي جمال بالعمري إثر انتقال اللاعب إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي عام 2020 دون موافقة النادي، وطالبه النادي بضرورة تسديد 1.5 مليون دولار، وجاء حكم «الفيفا» لمصلحة الشباب بإلزام اللاعب دفع 905 آلاف يورو وواجب السداد قبل 45 يوما من تاريخ صدور القرار، حيث لم ينل اللاعب الفرصة الكافية لتمثيل النادي الفرنسي أثناء فترة الانتقالات الصيفية آنذاك، ليرحل للدوري القطري عبر بوابة قطر القطري، إلا أنه لم يستمر به طويلا، وتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بينهما في أبريل 2020 بعد موافقة إدارة النادي على الطلب المقدم من اللاعب جمال بلعمري بإلغاء عقده من الفريق، بموجب الخطاب الرسمي المستلم في تاريخ 1 سبتمبر، على أن يلتزم اللاعب بدفع المبلغ الموضح في خطابه لمصلحة النادي».

وكان بلعمري انضم إلى الشباب في 2016 قادما من صفوف وفاق سطيف الجزائري، ونجح في فرض نفسه على تشكيلة مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، التي توجت بكأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر.

وعقب عودته من المنتخب الجزائري، تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وبعد تعافيه غاب عن تدريبات فريقه أكثر من مرة، بعضها كانت بإذن من إدارة النادي، حيث دافع عنه رئيس نادي الشباب خالد البلطان وبرر غيابه في سبيل الحفاظ على نسق الفريق واستقراره.

عروض مغرية

لكن في نوفمبر 2020غاب اللاعب عن التدريبات دون إذن مسبق، مع تردد أنباء عن تلقيه عروضا مغرية ورغبته في الرحيل، ما أدخله في أزمة مع الإدارة الشبابية.

وبعد مواصلة الغياب عن التدريبات وتردد أنباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي، أثار جمال بلعمري الشبابيين، حيث حذف اسم نادي الشباب من حسابه الرسمي في انستقرام، قبل أن يغيب عن مران الفريق يومين متتاليين دون الكشف عن السبب.

وفي شهر ديسمبر من العام ذاته قدم اعتذاره لإدارة وجماهير ولاعبي فريق الشباب عن انقطاعه، لكنه عاد لإثارة أزمة جديدة بعد أن كتب عبر حسابه الشخصي بموقع «انستقرام»: «تخيل يجبرونك على فسخ عقدك مع وكيلك والتوقيع مع وكيل آخر لأجل أن يبيعوك».

وأضاف «تخيل يجبرونك على تصاريح معينة ولا ينخصم عليك، تخيل لاعب محترف يسافر للعلاج على حسابه الخاص، ويدفع ثم يحضر الفواتير؟».

وهاجم إدارة النادي وكتب «تبغي أطلع وأصرح أني أبغي أطلع من النادي لا والله، تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة؟ لا والله.. إذا جلست رأسي مرفوع وإذا طلعت نفس الشيء».

عقاب رادع

وقررت إدارة الشباب توقيع عقوبة كبيرة على بلعمري بسبب تصريحاته النارية، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست طريقا لحل الأزمات.

ليطبق النادي اللائحة الداخلية بخصم 40% من مرتبات اللاعب الدولي الجزائري نظرا لتصريحاته، وهو الأمر الذي لم يعجب جمال بلعمري الذي هدد بتقديم شكوى للفيفا.

أزمة بالعمري مع الشباب:

