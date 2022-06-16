فان باستن: ميسي لاعب يتكرر كل 100 عام

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ولم تشفع الإنجازات والألقاب الكثيرة التي حققها ميسي مع برشلونة وسان جيرمان والأرجنتين، عند فان باستن، ليضعه في قائمة الثلاثة الأوائل.وقال فان باستن لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية «بالنسبة لي، بيليه ودييغو أرماندو مارادونا ويوهان كرويف هم أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ».
وأضاف «عندما كنت طفلا رغبت في أن أكون مثل كرويف، لقد كان صديقي، والآن أفتقده بشدة، كان بيليه ومارادونا رائعين أيضا».
وأوضح فان باستن سبب تفضيله دييغو على «ليو» «ميسي رائع أيضا، لكن مارادونا يتمتع بشخصية أكبر، في المقابل ليونيل ليس من اللاعبين الذين يتقدمون الصفوف لخوض الحرب».
ولم ينس الهولندي ذكر أهم اللاعبين الآخرين في تاريخ كرة القدم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.
وعند سؤاله من الأفضل بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي، أشار إلى أن الذين يعتقدون أن رونالدو أفضل من ميسي لا يعرفون شيئا عن كرة القدم»، مضيفا «كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي يقولون ذلك عن غير فهم».
وتابع فان باستن «ميسي لاعب فريد من نوعه، من المستحيل أن يأتي لاعب مثله، هو لاعب يتكرر مرة كل 50 أو 100 عام».
ويعرف عن فان باستن تصريحاته المثيرة للجدل، والتي كان آخرها خلال أبريل 2022، والتي شن فيها هجوما قاسيا على أتلتيكو مدريد.
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