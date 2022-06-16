شكرا لقرائتكم خبر ميلان وأرسنال يلاحقان نجم كلوب بروج البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل لانج (22 عاما) سبعة أهداف خلال 37 مباراة بالموسم الماضي من الدوري البلجيكي، ليقود فريقه للفوز باللقب الثامن عشر في تاريخه والثالث على التوالي.وشارك لانج (22 عاما) في جميع المباريات الست لكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق البلجيكي فاز مرة واحدة فقط في دور المجموعات نظرا لصعوبة المجموعة التي وقع بها إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني.
وقال لانج لصحيفة «اتش ال ان» البلجيكية أمس الخميس «لا يوجد اتفاق مع ميلان أو أي شيء، لا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء».
وأضاف «إذا كان علي إبلاغ كلوب بروج مرة أخرى، سأفعل ذلك بكل الحب، أحب النادي وسأبذل قصارى جهدي».
وأشار «الاتفاق مع بروج ضروري لحدوث الانتقال، الطرفان اتفقا على ذلك، أريد مواصلة التطور وبعدها أقطع الخطوة التالية».
وأعرب الهولندي الدولي لانج عن رغبته في الانتقال من الدوري البلجيكي، حيث يسعى لنيل إعجاب المدير الفني لويس فان جال قبل انطلاق مونديال قطر أواخر العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان وأرسنال يلاحقان نجم كلوب بروج البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.