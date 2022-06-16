شكرا لقرائتكم خبر ميلان وأرسنال يلاحقان نجم كلوب بروج البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الهولندي نوا لانج نجم كلوب بروج البلجيكي أنه ليس على دراية بشأن المحاولات المتقدمة لميلان الإيطالي من أجل ضمه، لكنه أكد أنه «منفتح على الوصول للخطوة التالية» وسط تقارير بشأن وجود اهتمام من أرسنال الإنجليزي أيضا.

وسجل لانج (22 عاما) سبعة أهداف خلال 37 مباراة بالموسم الماضي من الدوري البلجيكي، ليقود فريقه للفوز باللقب الثامن عشر في تاريخه والثالث على التوالي.

وشارك لانج (22 عاما) في جميع المباريات الست لكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ، لكن الفريق البلجيكي فاز مرة واحدة فقط في دور المجموعات نظرا لصعوبة المجموعة التي وقع بها إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني.

وقال لانج لصحيفة «اتش ال ان» البلجيكية أمس الخميس «لا يوجد اتفاق مع ميلان أو أي شيء، لا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء».

وأضاف «إذا كان علي إبلاغ كلوب بروج مرة أخرى، سأفعل ذلك بكل الحب، أحب النادي وسأبذل قصارى جهدي».

وأشار «الاتفاق مع بروج ضروري لحدوث الانتقال، الطرفان اتفقا على ذلك، أريد مواصلة التطور وبعدها أقطع الخطوة التالية».

وأعرب الهولندي الدولي لانج عن رغبته في الانتقال من الدوري البلجيكي، حيث يسعى لنيل إعجاب المدير الفني لويس فان جال قبل انطلاق مونديال قطر أواخر العام الجاري.