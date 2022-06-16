شكرا لقرائتكم خبر الرياضة المصرية: طالبنا بجواز سفر دبلوماسي لمحمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور محمد فوزي، أنهم طالبوا بمنح لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي ولقب سفير الرياضية المصرية.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد أمس، «إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري طالب الجهات المختصة بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وسفيرا للرياضة، مبينا أن محمد صلاح أصبح أيقونة ليفربول وأسطورة حقيقية لشباب مصر والوطن العربي والعالم.

وأوضح أن لجنة وزارة الشباب والرياضة القانونية للتحقيق في أزمة خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اطلعت على كافة الملفات داخل النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري وفحصت جيدا كل الملفات الإدارية والمالية، مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري منتخب من جمعية عمومية.