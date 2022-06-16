الرياضة المصرية: طالبنا بجواز سفر دبلوماسي لمحمد صلاح

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وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد أمس، «إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري طالب الجهات المختصة بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وسفيرا للرياضة، مبينا أن محمد صلاح أصبح أيقونة ليفربول وأسطورة حقيقية لشباب مصر والوطن العربي والعالم.وأوضح أن لجنة وزارة الشباب والرياضة القانونية للتحقيق في أزمة خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اطلعت على كافة الملفات داخل النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري وفحصت جيدا كل الملفات الإدارية والمالية، مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري منتخب من جمعية عمومية.
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