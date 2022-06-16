شكرا لقرائتكم خبر بيريز: لم نحاول ضم هالاند.. ومبابي خذلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز عن أسباب فشل «الملكي» في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن كان قريبا للغاية من ارتداء القميص الأبيض.

وفي مقابلة مطولة مع برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير، تحدث بيريز عن فشل صفقة مبابي، مؤكدا أن اللاعب تغير بطريقة مفاجئة.

وقال رئيس ريال مدريد «مبابي لم يخن فلورنتينو بيريز، لقد نقل حلمه باللعب إلى ريال مدريد إلى العالم بأسره، وأردنا القيام بذلك في أغسطس 2021، ولم

نتمكن من القيام بذلك».

قبل 15 يوما تغير الوضع

وأضاف «واصل التأكيد على رغبته في القدوم، لكن قبل 15 يوما تغير الوضع، أعتقد أنه بسبب الضغط السياسي والاقتصادي الذي تعرض له، وقد اتخذ الطريق السهل».

وتابع «يمكن القول «إنه غير رأيه، لكنه عندما رفض الظهور في حملات تصوير منتخب فرنسا، صدمني، وأيضا عندما وافق على أن يكون صاحب الفريق، هذا ليس مبابي الذي عرفته، لقد غير حلمه».

وشدد بيريز «لدي مودة نحو مبابي، الضغط جعله يتغير، ليس من السهل عليه أن ينعم براحة البال وهو في الـ23 من عمره»، مضيفا «أعتقد أن والدته لم تضغط عليه، أعتقد أنها أرادت أن يأتي إلى ريال مدريد، أنت تعلم بالفعل أن الأمهات يرغبن في الأفضل لأطفالهن، لم يأت لأنه لم يرد ذلك».

ضغطت عليه دولتان

وتابع «أعتقد أن الضغط الذي أثر عليه أكثر من غيره هو السياسة، ثم جنبا إلى جانب المال والرياضة، هذا جعله يغير رأيه، لقد مر بوقت عصيب، ضغطت عليه دولتان، لم أشاهد ذلك من قبل». وكشف بيريز كذلك عن السبب الذي دفعه إلى عدم توقيع عقد مسبق مع مبابي، عندما دخل آخر ستة أشهر في عقده مع باريس سان جيرمان قبل التجديد.

وقال «لأنه لا يمكن القيام بذلك، عليك إخطار ناديه بأنه سوف تتفاوض معه وذلك سيكون مصدر إزعاج كبير له للعب لمدة ستة أشهر، هذا ضغط إضافي كان سيجعل كل شيء صعبا»، مبينا أن جماهير ريال مدريد يشعرون بالإحباط بعض الشيء، لكن الشخص الذي كان سيأتي لم يكن الشخص الذي عرفته، وإذا كان ذلك بالفعل ما حدث، فمن الأفضل أنه لم يأت.

وأكمل «أعتقد أنهم أبكوه، إنه صغير جدا، وآمل أن يكون استمراره في باريس الأفضل بالنسبة له، الحلم كان حقيقيا، لكن في بعض الأحيان يمكن ألا يتحقق لأسباب خارجية».

لدينا أفضل رأس حربة

وأكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه لم يسع للتعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينج هالاند في ظل وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وقال بيريز «لدينا أفضل رأس حربة في العالم ولم نكن لنتعاقد مع هالاند لكي يجلس على مقاعد البدلاء، صحيح؟».

أبرز ما ذكره رئيس ريال مدريد عن صفقة مبابي:

