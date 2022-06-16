منتخب الجزائر يفتح خطوط اتصال مع مدرب المغرب

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كما كشف لقجع أن إقالة خاليلوزيتش لن تكلف الاتحاد المغربي شيئا من الناحية المالية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان لاتحاد سيقيله فعلا. وسبق لخليلوزيتش الإشراف على المنتخب الجزائري بين العامين 2011 و2014، ويشرف على تدريب المنتخب المغربي منذ العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال قطر لكن مستقبله مع «أسود الأطلس» يبقى غامضا في ظل مطالبة الشارع الرياضي المغربي بإقالة البوسني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم عرضا لمدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، من أجل التعاقد معه لتدريب «محاربي الصحراء». ونقل موقع «هسبريس» عن مصدر وصفه بـ»المطلع» أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، كشف لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المغربية، الثلاثاء، أن منتخب الجزائر فتح خطوط اتصال مع خليلوزيتش، وذلك على هامش تقديمه عرضا أمام اللجنة حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة.كما كشف لقجع أن إقالة خاليلوزيتش لن تكلف الاتحاد المغربي شيئا من الناحية المالية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان لاتحاد سيقيله فعلا. وسبق لخليلوزيتش الإشراف على المنتخب الجزائري بين العامين 2011 و2014، ويشرف على تدريب المنتخب المغربي منذ العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال قطر لكن مستقبله مع «أسود الأطلس» يبقى غامضا في ظل مطالبة الشارع الرياضي المغربي بإقالة البوسني.

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