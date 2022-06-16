شكرا لقرائتكم خبر كلوب: ممتن للجميع في ليفربول على صفقة نونيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب سعادته الكبيرة، بالتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وأعلن ليفربول تعاقده رسميا مع نونيز قادما من بنفيكا بعقد مدته 6 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة لـ25 مليون يورو إضافية كمتغيرات.

وقال كلوب في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي «أنا ممتن للجميع في ليفربول على تلك الصفقة، داروين نونيز لاعب رائع، وبتعاقدنا معه أظهرنا قدرتنا على العزم والطموح».

وواصل المدرب الألماني «نحن سنرعي موهبته هنا في ليفربول ولن يكون عليه أي ضغط نهائيا، ولدينا العديد من الخيارات الهجومية داخل الفريق».

متحمس للغاية

وأضاف كلوب «إنه متحمس للغاية، ما يجعلها علاقة رائعة، خاصة عندما تقدر نقاط القوة لدى بعضنا، نونيز يعتقد أننا نلائمه ونعتقد أنه الشخص المناسب لنا، لديه كل ما نبحث عنه».

من جهته أكد داروين نونيز الوافد الجديد في صفوف فريق ليفربول أنه يتطلع إلى اللعب بجوار نجوم خط الهجوم في الأنفيلد، وعلى رأسهم محمد صلاح.

وقال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «متحمس للغاية للعب بجوار هذا الكم من النجوم في هجوم ليفربول».

وأضاف «كما قلت من قبل، هناك بعض كبار اللاعبين هنا يتمتعون بصفات رائعة، هناك فيرمينو وهو لاعب رائع، ثم جوتا وهو مهاجم رائع آخر، لويس دياز، محمد صلاح».

وتابع «اللعب بجانب هؤلاء الوحوش سيكون شيئا مميزا حقا بالنسبة لي لأني عندما كنت طفلا كنت أحلم بالذهاب بعيدا وكنت أحلم بأن أكون قادرا على اللعب في أوروبا، لكنني لم أتوقع الوصول إلى ناد عظيم مثل ليفربول».

تطوير مهاجمي ليفربول

وردا على سؤال يخص دور يورجن كلوب في تطوير مهاجمي ليفربول، قال نونيز «إنه لأمر رائع لأي لاعب أن يتمكن المدير من تحسينك وصقلك كلاعب، وأعتقد أن كلوب سيساعدني بشكل كبير».

وأختتم نونيز «أعتقد أن اللاعبين أنفسهم مثل فيرمينو وذوي الخبرة من اللاعبين سيساعدونني كثيرا أيضا، سيكون من الرائع أن يريني كلوب الكثير من الأشياء، ما زلت 22 عاما فقط ولدي الكثير مما يمكنني تعلمه وهذه تجربة جديدة تماما بالنسبة لي».

ويعتبر نونيز ثالث لاعب أوروجوياني في تاريخ ليفربول بعد لويس سواريز وسيباستيان كواتيس، كما يعتبر نونيز ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد البرتغالي فابيو كارفاليو الذي انتقل من فريق فولهام.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16 هدفا، وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأقصاه ليفربول بصعوبة.