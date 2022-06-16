هل كيروش ضمن المرشحين لتدريب المنتخب؟.. حازم إمام يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حازم إمام، إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ضمن المرشحين لتدريب الفراعنة.

وقال حازم إمام على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الجبلاية للكشف عن قرارات اجتماع مجلس اتحاد الكرة: "أحترم كيروش وبحبه جداً عمل شغل كبير، وكل الاحترام له، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي منذ رحيله، ولكن نتحدث عن كثير من الأسماء في الفترة المقبلة، منهم كيروش وغيره من الأسماء".

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، قرر، اليوم، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، مع البحث عن مدير فني أجنبي.

وقال حازم أمام عضو مجلس الاتحاد، أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الوطني الأول، سيتم الإعلان عنه لاحقاًُ بعد إقالة إيهاب جلال.

كما أكد حازم إمام، أن الاتحاد استقر أيضاً على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وكذلك للمنتخب الأولمبي.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إجتماعا في حضور جميع أعضاء المجلس.

وانتهت الجلسة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، والتي استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات لمناقشة العديد من الملفات الشائكة التي طفحت علي سطح الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.