أبرزها إقالة إيهاب جلال.. 3 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع الحسم

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، اليوم توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، مع البحث عن مدير فني أجنبي.

وقال حازم أمام عضو مجلس الاتحاد، أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الوطني الأول، سيتم الإعلان عنه لاحقاًُ بعد إقالة إيهاب جلال.

كما أكد حازم إمام، أن الاتحاد استقر أيضاً على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وكذلك للمنتخب الأولمبي.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إجتماعا في حضور جميع أعضاء المجلس.

وانتهت الجلسة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، والتي استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات لمناقشة العديد من الملفات الشائكة التي طفحت علي سطح الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن عدة قرارات هامة خلال مؤتمر صحفي بعد قليل ، فضلا عن إعلان وزارة الشباب والرياضة نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة التفتيش بشأن ملف اختفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعض الملفات الأخرى.