شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يضم 20 لاعباً في قائمة سموحة لمباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة قائمة تضم 20 لعباً لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غداً ،الجمعة، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق سموحة مرانه عصر اليوم ،الخميس، عل ملعبه قبل التحرك للقاهرة للمبيت بها تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة.

وتضم قائمة سموحة لمباراة ، طلائع الجيش ، كلاً من :الهانى سليمان وعمر صلاح ورجب نبيل وخالد عبد الفتاح وشريف رضا وأحمد حكم وأحمد بيكهام وأحمد عيد تمساح وأحمد جمال محمد شكرى وأحمد حمص ومحمد كناريا وحمدى علاء وحسين فيصل وعبد الكبير الوادى ومصطفى الخواجه وصديق اوجولا ومروان حمدى وأبو بكر ليادى وفهد جمعة.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا