شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يتمنى الشفاء لعاهل المغرب بعد إصابته بكورونا: حفظه الله من كل سوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المدافع المغربي بدر بانون، نجم دفاع النادي الأهلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، داعيا الله أن يحفظه من كل سوء.

وقال بانون، عبر ستوري حسابه على انستجرام: "بالشفاء العاجل لجلالة الملك وحفظه الله من كل سوء".



بدر بانون

وأعلن الديوان الملكى المغربى، اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وقال الدكتور لحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، وفق بيان للديوان الملكى، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية مغربية، على رفض النادي الأهلي عدة عروض مغرية، من أجل التعاقد مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما نشر موقع "le360" المغربي، إن إدارة الأهلي تلقت عرضين من العين الاماراتي وقطر القطري، من أجل شراء المدافع المغربي بد بانون في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف، إن إدارة النادي الأهلي رفضت عرضًا رسميًا من العين الاماراتي الذي عبر عن رغبته في شراء ما تبقى من عقد المدافع السابق للرجاء، ودفع مبلغا ماليا يفوق 4 ملايين سنتيم، في حين أن عرض قطر القطري لم يتجاوز 2.5 مليون دولار.